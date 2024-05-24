Kimse bunu beklemiyordu... Aile destek ödeneği kaldırılıyor! Tarih verildi

Aile Destek Programı, 2022 yılında başlatıldı ve ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre boyunca destek sağladı. Programın bir yıl daha uzatılması kararı alındı ve 2023 yılında da devam etti. Ancak, 2024 yılında Aile Destek Ödemeleri sona erecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında yapılacak ve bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 2022 senesinde başlattığı “Aile Destek Programı” ilk zamanlar 12 aylık süre boyunca hayata geçirilecek bir program olduğu açıklandı. Ancak sonrasında alınan kararlar ile Aile Destek Programı, 1 sene daha uzatıldı. Bu nedenle, programa başvurarak destek ödemeleri alan vatandaşlar, bu sene de program ödemelerinin uzayıp uzamayacağı konusunu gündeme getirdi. Bu konuda yanıt arayan vatandaşlar, "Aile Destek Programı ne zaman bitecek, bir sene daha uzatılacak mı?" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre, Temmuz 2023 - Haziran 2024 dönemini kapsayan Aile Destek Programı ödemeleri Temmuz 2024'te sona erecek.

Program kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler yapıldı. Son ödemeler Mayıs 2024 ayında gerçekleşti ve hak sahibi ailelerin ödemeleri Haziran 2024'te hesaplarına yatırılacak.

UZATILACAK MI?

Eğer aksi bir durum olmazsa şu an için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan programın uzatılmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

ÖDENEK NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Aile Destek Programı” doğrultusunda dar gelirli veya gelirli olmayan ailelere yapılacak ödemeler şu şekilde;

450 TL ve altı için 1.250 TL

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altı için 1.100 TL

911,15 TL üzeri – 1372,30 TL ve altı için 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az için 850 TL.

Kaynak: Kamu Son Haber