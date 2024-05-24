Poşete şaşırtan zam: Güncel poşet fiyatları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ücretli poşet uygulaması, plastik poşet ve ambalajların kullanımını büyük ölçüde azaltmayı amaçlarken son zamanlarda fırsatçılık için bir araç haline geldi.

FİYATLAR UÇUŞA GEÇTİ

Yıllardır fiyatına zam yapılmayan poşetler, marketlerde 25 kuruşa satılmaya devam ediyor. Fakat kozmetik ve giyim mağazalarında 5-10 TL gibi fahiş fiyatlar talep ediliyor. Bu durum tüketicilerin tepkisini çekiyor.

PASİF REKLAM KAYNAĞI

Logolu poşetlere fahiş fiyatlar talep edilirken, tüketici parasını ödediği poşetle bir de markanın bedava reklamını yaptırmak zorunda kalıyor.

GELİR ELDE EDİLİYOR

Yüksek tutarda alışveriş yapan vatandaşların mecburen poşet satın almak durumunda kalması ile birlikte poşet fiyatlarına gelen zamlar da tepki alıyor. Firmalar müşteriden para isterken alışverişin tutarlarına göre bazen ücretsiz olarak poşet hizmeti sağlıyor. Bu durum vatandaşın aleyhine olacak şekilde farklı bir gelir kapısı oluştururken büyük zincir markalar, alışveriş sonunda tüketiciden değerinden fazla ücret isteyerek hem reklamını yaptırıyor hem de fazladan gelir sağlıyor.

Poşet fiyatlarındaki fahiş artış ve keyfi uygulamalara tepkili olan tüketiciler, bu konuda yetkililerden yaptırım talep ediyor. Tüketicinin korunması ve fırsatçılığın önlenmesi için yetkililerden poşet fiyatlarına ilişkin denetim yapılması ve standartlar getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Kamu Son Haber