- Teknoloji

Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama: İhbar edene ikramiye dönemi resmen başladı!

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Vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni ihbar yöntemi kapsamında, ihbarda bulunan kişilere ikramiye ödemesi yapılacak. Bu önemli açıklamayı Bakan Şimşek duyurdu.

Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama: İhbar edene ikramiye dönemi resmen başladı! mask
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Vergi kaçaklarına ilişkin ihbarda bulunanlara ikramiye ödeneceğini duyan vatandaşların telefonlarına sarılması ve ihbar sayısında büyük oranda artış sağlanması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihbarda bulunan vatandaşlara ödenecek ikramiyenin tutarını da açıkladı.

Bakan Şimşek yaptığı son dakika açıklamasında ihbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye sayesinde belirlenen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarındaki paranın ihbar yapana ikramiye olarak ödeneceğini açıkladı.

ÖNCESİNDE TEK TIKLA İHBAR SİSTEMİ GETİRİLMİŞTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı en son ihbar kanallarını genişleterek vatandaşların tek tıkla ihbarda bulunabileceği sistemleri uygulamaya almıştı.

Vatandaşlara bundan sonra hiçbir külfeti bulunmayan WhatsApp, X ve Instagram gibi sosyal medya kanalları üzerinden ihbarda bulunabilmelerinin önü açılmıştı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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24 May 2024 - 04:37 - Teknoloji

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