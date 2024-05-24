Corendon Alanyaspor - Antalyaspor! CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı Corendon Alanyaspor ve Antalyaspor arasında oynanacak derbi mücadelesiyle başlıyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonun son haftasına girerken, Fatih Tekke yönetimindeki Corendon Alanyaspor geride kalan 37 mücadelede 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 galibiyet aldı. Ligin en fazla berabere kalan takımlarından olan turuncu yeşilli ekip, ligde oynadığı son 5 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Bu akşam saat 20.00'de başladı. Müsabakada taraftarlarının önünde Antalyaspor'u mağlup etmek isteyen Alanyaspor, sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor ise bu sezon ligde oynadığı 37 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlı ekip 48 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.



Corendon Alanyaspor'un Antalyaspor'u ağırlayacağı Akdeniz derbisinin hakemi ise Halil Umut Meler. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 17, Avrupa kupalarında 7, Suudi Arabistan Ligi'nde ise 1 maç yöneten deneyimli hakem, Alanyaspor'un bugüne kadar 18 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli ekip, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Derbi maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. 4'üncü hakem ise Raşit Yorgancılar olacak.

Oba Stadyumu'nda FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başladı. Müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Lima, Furkan Bayır, Aliti, orta alanda Janvier, Novais, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Eduardo ve ileri uçta da Hwang ilk 11'i maça başlayacak.

Konuk ekip Antalyaspor ise sahaya, Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van De Streek, Safuri, Milosevic, Larsson ve Buksa ilk 11'i ile çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

3' GOOL! Alanyaspor, Hwang'ın golü ile 1-0 öne geçti.

3' Gol pasını veren isim Carlos Eduardo.

7' Antalyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ramzi Safuri.

12' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Yusuf Özdemir.

12' İsabetsiz şut! Alanyaspor Carlos Eduardo ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok

16' Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Antalyaspor.

Kaynak: Spor Servisi