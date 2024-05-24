Antalya derbisinde gülen yok: 1-1

AYRINTILAR GELİYOR...

Oba Stadyumu'nda FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başladı. Müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Lima, Furkan Bayır, Aliti, orta alanda Janvier, Novais, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Eduardo ve ileri uçta da Hwang ilk 11'i maça başlayacak.

Konuk ekip Antalyaspor ise sahaya, Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van De Streek, Safuri, Milosevic, Larsson ve Buksa ilk 11'i ile çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

3' GOOL! Alanyaspor, Hwang'ın golü ile 1-0 öne geçti.

3' Gol pasını veren isim Carlos Eduardo.

7' Antalyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ramzi Safuri.

12' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Yusuf Özdemir.

12' İsabetsiz şut! Alanyaspor Carlos Eduardo ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok

16' Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Antalyaspor.

18' Maçın hakemi Halil Umut Meler, Antalyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

23' Hakem Halil Umut Meler düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Alanyaspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

25' Hakem Antalyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

29' Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

31' Hakem Halil Umut Meler Antalyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

32' Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

34' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

36' Frikik! Alanyaspor atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor.

38' Alanyaspor Antalyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

40' Serbest vuruş! Alanyaspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

42' Alanyaspor takımında sakatlık geçiren oyuncu Efecan Karaca. Sağlık görevlileri sahada.

45' Alanyaspor sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine gidiyor. Çıkan oyuncu Efecan Karaca, giren oyuncu Leroy Fer.

Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı.

İkinci yarı başladı

48' Halil Umut Meler Antalyaspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Alanyaspor atışı kullanacak taraf.

55' Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

56' Ofsayt! Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Alanyaspor takımı oldu.

58' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

61' Taç Alanyaspor takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

67' Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Loide Antonio Augusto, çıkan oyuncu Carlos Eduardo.

68' Oyuncu değişikliği. Deni Milosevic sahadan çıkan oyuncu, Emre Uzun maça dahil olan oyuncu.

75' Alanyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Joao Novais, giren oyuncu Pione Sisto

75' Alanyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Fatih Aksoy, çıkan oyuncu Fidan Aliti.

76' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Ui-jo Hwang çıkan oyuncu, Anderson Silva giren oyuncu.

77' Oyuncu değişikliği! Antalyaspor takımında giren oyuncu Ufuk Akyol, çıkan oyuncu Sander van de Streek.

77' Serbest vuruş! Halil Umut Meler Alanyaspor yarı alanında hücumda olan Antalyaspor lehine faul çalıyor.

79' Ofsayt! Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

80' Antalyaspor, 9 numaralı Buksa ile 1-1'i yakaladı.

84' Antalyaspor takımında Adam Buksa çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

84' Sarı kart! Veysel Sarı maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

85' Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

86' Aut atışını kullanacak takım Antalyaspor.

90'+1 2. Devre sonuna 4 eklendi.

90'+2 Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Ev sahibi takım ofsayta takılıyor.

90'+5 Ve 90 dakika sona erdi. 1-1.

Kaynak: Spor Servisi