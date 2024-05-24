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Akdeniz derbisi

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Corendon Alanyaspor, Akdeniz derbisinde bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak ligin son maçı saat 20.00'de başlayacak

Akdeniz derbisi mask
Akdeniz derbisi
Akdeniz derbisi
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TRENDYOL Süper Lig'de son hafta heyecanı Corendon Alanyaspor ve Antalyaspor arasında oynanacak derbi mücadelesiyle başlıyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonun son haftasına girerken, Fatih Tekke yönetimindeki Corendon Alanyaspor geride kalan 37 mücadelede 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 galibiyet aldı. Ligin en fazla berabere kalan takımlarından olan turuncu yeşilli ekip, ligde oynadığı son 5 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak müsabakada taraftarlarının önünde Antalyaspor'u mağlup etmek isteyen Alanyaspor, sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor ise bu sezon ligde oynadığı 37 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlı ekip 48 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

DÜDÜK MELER'DE OLACAK


Corendon Alanyaspor'un Antalyaspor'u ağırlayacağı Akdeniz derbisinin hakemi ise Halil Umut Meler. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 17, Avrupa kupalarında 7, Suudi Arabistan Ligi'nde ise 1 maç yöneten deneyimli hakem, Alanyaspor'un bugüne kadar 18 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli ekip, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Derbi maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. 4'üncü hakem ise Raşit Yorgancılar olacak. Cemali AYDINOĞLU

Akdeniz derbisi
Akdeniz derbisi
Akdeniz derbisi
Akdeniz derbisi

Kaynak: Spor Servisi

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24 May 2024 - 04:23 - Spor

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