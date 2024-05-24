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Deniz kirliliğine anında müdahale

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk ve tek olan "Elektronik Gemi Denetim Sistemi" (EGDS) ile Akdeniz masmavi sularını kirleten gemilere göz açtırmıyor.

Deniz kirliliğine anında müdahale mask
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Geçtiğimiz yıl hataya geçirilen EGDS sistemi ile Aksu Beşgöz Deresi ve batıda Göynük Çayı arasındaki sorumluluk sahasındaki deniz araçlarının denizleri kirletmesine anında müdahale ediliyor.

ANTALYA KÖRFEZİ 7/24 İZLENİYOR


EGDS ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulanan saha içerisinde 22 noktaya PTZ ve termal kamera kuruldu. Sistem kapsamında 20 ayrı noktaya 40X optik büyüme özelliğine sahip 20 PTZ kamera, otomatik tanımla sistemine sahip 20 termal kamera ve ayrıca Balıkçı Barınağı üzerinde 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor. EGDS merkezinden 7/24 kameralar ile izlenen Antalya körfezinde denizi kirlettiği tespit edilen tekneler anında tespit ediliyor.

42 GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİK TESPİT EDİLDİ


Denetim tekneleri denizi kirlettiği tespit edilen geminin bulunduğu noktadan numune alıyor. Numune sonuçlarına göre denizi kirlettiği analiz sonuçları ve kamera kayıtları ile tespit edilen gemilere idari yaptırım uygulanıyor. 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren devreye alınan EGDS ile 42 gemi kaynaklı deniz kirliliği olayı tespit edildi. Yapılan tespitler sonucunda 91 milyon 766 bin TL idari para cezası uygulandı. Büyükşehir Belediyesi’nin gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik cezalardan elde edilen gelir ise yine çevre projelerinde değerlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, böylelikle hem deniz kirliliğini önüne geçerken hem de çevre projelerine de kaynak aktarıyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

# bin, Antalya

24 May 2024 - 04:20 - Gündem

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