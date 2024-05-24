Alanya'da bayram denetimleri başlıyor

Alanya Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, Müftü Dr. İhsan İlhan, Alanya Belediyesi Çevre Müdürü Sevda Çapa, TDV Alanya Şube Başkanı Abdurrahman Nusret Aras katıldı. Toplantıda Kaymakam Ürkmezer ve komisyon üyeleri arasında 2024 yılı Kurban Bayramı’nda hijyenik şartlarda ve gıda güvenilirliğini sağlamak için hayvan satış ve kesim yerleri, yol kontrolleri, hayvanların kesim öncesi ve kesim sonrası kontrolleri ve bu konularda alınacak tedbirler kararlaştırıldı. (Haber MERKEZİ)