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Yeni yatırımları ile start verdi

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Bera Alanya Otel, yeni yatırımları sonrasında sezon açılışını yaparak müşteri kabulüne başladığını duyurdu

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Yeni yatırımları ile start verdi
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ŞİRKETTEN yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, otellerinde kadın-erkek havuzlarının ayrı olmasının yanında misafirlerin aileleriyle vakit geçirebilecekleri, ortak kullanım aile havuzlarının da mevcut olduğunu belirtti. Cengiz, "Kadınlar için özel havuzumuzda 1 milyon 500 bin dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sezon yeni altyapısıyla hizmet vermeye başladık. 17 yıllık tecrübemiz ve tüm altyapımızla sezon hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Huzurlu ve konforlu tatilin adresi Bera Alanya olarak sezon açılışını yaparak müşterilerimizi misafir etmeye başladık. 332 odamızla bu sezon da tam kapasite konaklama hizmeti vereceğiz. Konuklarımızın hassasiyetlerine özel alkolsüz aile oteli olarak hizmet veren otelimizde yılların tecrübesinin yansıtıldığı hizmet kalitesiyle, hayallerdeki tatil için misafirlerimizi Bera Alanya'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Misafirlerine konaklama ve tatil anlamında her türlü imkanı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Cengiz, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sevcan Orhan, Oğuzhan Koç ve Kafadar gibi sanatçı ve grupların otelde sahne alacağı bilgisini paylaştı. Bera Alanya Otel,"Helal Uygunluk Belgesi" yanında, "Sıfır Atık Belgesi", "Çevre Yönetim Sistemi", "ISO Gıda-Kalite Güvenliği" ve "Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi" belgelerine sahip. (AA)

Yeni yatırımları ile start verdi

Kaynak: AA

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24 May 2024 - 03:13 - Ekonomi

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