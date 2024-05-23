Kamyonet ve kamyon kafa kafaya çarpıştı

İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin içerisinde bulunduğu kamyonet, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet içerisindeki 1 polis memuru yaralandı. Sıkıştığı yerden çıkarılan polis, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA