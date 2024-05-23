23 May 2024 - 23:40- Asayiş G:

Kamyonet ve kamyon kafa kafaya çarpıştı

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Şırnak'ta hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetteki polis memuru, yaralandı.

Kamyonet ve kamyon kafa kafaya çarpıştı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin içerisinde bulunduğu kamyonet, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet içerisindeki 1 polis memuru yaralandı. Sıkıştığı yerden çıkarılan polis, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis, ilgili

23 May 2024 - 23:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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