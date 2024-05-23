Kamyonet ve kamyon kafa kafaya çarpıştı

İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin içerisinde bulunduğu kamyonet, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet içerisindeki 1 polis memuru yaralandı. Sıkıştığı yerden çıkarılan polis, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.