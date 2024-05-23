Türkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biten mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Svensson, Necip Uysal (Dk. 90+7 Worral), Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal (Dk. 64 Rashica), Muçi (Dk. 90+7 Semih Kılıçsoy), Muleka (Dk. 75 Aboubakar)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 68 Pepe), Umut Güneş (Dk. 83 Umut Bozok), Visca, Bardhi, Fountas (Dk. 56 Trezeguet), Onuachu

GOLLER: Dk. 45+3 Ghezzal (P), Dk. 54 Salih Uçan, Dk. 90+4 Al-Musrati (Beşiktaş) - Dk. 14 Onuachu, Dk. 89 Pepe (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: 90+10 Serdar Topraktepe (Teknik Sorumlu) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Svensson, Al-Musrati (Beşiktaş) – Meunier, Bardhi (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 45+3’üncü dakikada penaltıdan Ghezzal, 54’üncü dakikada Salih Uçan ve 90+4’üncü dakikada Al-Musrati kaydetti.

5’inci dakikada Ghezzal’ın pasıyla ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Muçi’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

14’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan atılan uzun topta vücut çalımıyla Necip Uysal’ı geçen Onuachu, meşin yuvarlakla uzun bir mesafe kat etti. Ceza sahasına girdikten Colley’i de çalımlayan Onuachu, dar açıdan topu Mert Günok’un üzerinden ağlara gönderdi: 0-1.

16’ncı dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Muleka’nın yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

21’inci dakikada Ghezzal’ın ceza yayının birkaç metre gerisinden kullandığı frikikte top üstten az farkla dışarı çıktı.

26’ncı dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan kullandığı kornerde Necip Uysal topu ön direkten arkaya aşırdı. Arka direkte Masuaku’nun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

33’üncü dakikada Beşiktaş etkili geldi. Masuaku sol iç koridordan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Gedson’a bıraktı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önüne alan Gedson, rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasa yakın noktadan yerden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla kornere çeldi.

35’inci dakika ceza sahası içi sağ çaprazdan Svensson’un sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

43’üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Svensson’un pasıyla ceza sahası dışında topla ilerleyen Ghezzal’ın yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır yatarak aldı.

45+2’nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan Ghezzal’ın kullandığı kornerin ardından ceza sahası sol tarafına doğru açılan topu Salih Uçan, yeniden içeriye çevirmek istedi. Trabzonspor’da ceza sahası içinde Bardhi’den seken topu elle müdahale olarak belirleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

45+3’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Ghezzal topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

54’üncü dakikada Beşiktaş golü buldu. Gedson’un sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Muleka, meşin yuvarlağı hafif sağ çaprazdan altı pas önüne ortaladı. Kale alanı önünde boş durumdaki Salih Uçan, düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-1.

62’nci dakikada Eren Elmalı’nın sol kanattan ortasında ön direkte Visca topu içeriye çevirmek isterken meşin yuvarlak üst direkten altıpas düştü. Kale önünde Onuachu tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok yatarak son anda çıkardı.

62’nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Masuaku’nun uzun pasında sağ kanatta topu iyi kontrol eden Ghezzal’ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak iki direğin birleştiği yerden oyun alanına geri döndü.

70’inci dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Pepe’nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Visca’nın sert şutunda kaleci Mert Günok’un parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe de çarparak kornere çıktı.

77’nci dakikada Aboubakar, yayın üzerinde Gedson ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahası içinde topu önüne aldı. Oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

84’üncü dakikada Gedson’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden seken topa gelişine vuran Rashica’nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

89’uncu dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Visca’nın kullandığı kornerde penaltı noktası yakınlarından Meunier’in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok çıkardı. Arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Pepe topu ayak içiyle ağlara gönderdi: 2-2.

90+4’üncü dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Svensson’un ceza sahasına çevirdiği topu Pepe uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden Al-Musrati’nin yerden sert şutunda top filelerle buluştu: 3-2.

Beşiktaş maçı 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA