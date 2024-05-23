- Asayiş

Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kaldı

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Mardin'de acı bir kaza akşam saatlerinde yaşandı. Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Fatime Örnek (29), hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kaldı mask
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Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Mardin karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatime Örnek'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Örnek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, polis ekipleri ifade işlemleri için sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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23 May 2024 - 23:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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