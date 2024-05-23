- Asayiş

Evde katliam! Önce eşini vurdu ardından kendi hayatına son verdi

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İstanbul Büyükçekmece'de evde adeta katliam yaşandı. Eşi Ayşe Ç. ile tartışan Şinasi Ç. pompalı tüfekle önce eşini vurdu ardından da hayatına son verdi.

Evde katliam! Önce eşini vurdu ardından kendi hayatına son verdi mask
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Eşine sürekli şiddet uyguladığı iddia edilen Şinasi Ç. ile eşi Ayçe Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Şinasi Ç. önce eşini vurdu ardından da hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Ayçe Ç. ve Şinasi Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık, Bir, Son

23 May 2024 - 22:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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