23 May 2024 - 22:20- Gündem G:

Alev topuna döndü! Tırın dorsesindeki sıfır kilometre 7 otomobil yandı

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Mersin'de seyir halindeki tır alev alev yandı. Tırın dorsesindeki 7 sıfır kilometre otomobil cayır cayır yandı.

Alev topuna döndü! Tırın dorsesindeki sıfır kilometre 7 otomobil yandı mask
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sıfır otomobil taşıyan tır, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tır ve dorsesindeki 8 otomobilden 7'si, kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna döndü! Tırın dorsesindeki sıfır kilometre 7 otomobil yandı

Bursa’dan aldığı sıfır kilometre 8 otomobili Mersin’e götürmek için yola çıkan Ö.G. yönetimindeki 06 LJ 923 çekici plakalı tır, öğle saatlerinde Pozantı- Tarsus istikameti Damlama inişine geldiğinde lastik kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekip indi. Çekicide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 06 BK 353 plakalı dorseye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır ile 7 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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23 May 2024 - 22:20 DHA Mersin- Gündem

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