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Son dakika! Alanya'da esrarengiz olay: Karı koca ölü bulundu

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Alanya'nın Sugözü Mahallesi'nde oturan yaşlı karı kocanın evlerinde ölü bulunduğu bildirildi

23 May 2024 - 22:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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