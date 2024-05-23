23 May 2024 - 21:37- Spor G:

Alanyaspor Akdeniz derbisine hazır!

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın akşam oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Alanyaspor Akdeniz derbisine hazır! mask
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Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçını Antalyaspor oynayacak olan Corendon Alanyaspor, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Oba Stadyumu'nda yarın akşam saat 20.00'de başlayacak olan müsabakanın çalışmalarını Zimbitlik Sahası'nda tamamlayarak kampa giren turuncu yeşilli ekip, sezona galibiyetle veda etmeyi hedefliyor. Derbi maçın son provası bu akşam teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Corendon Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Spor SERVİSİ

Alanyaspor Akdeniz derbisine hazır!

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23 May 2024 - 21:37 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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