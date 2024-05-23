Alanyaspor Akdeniz derbisine hazır!

Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçını Antalyaspor oynayacak olan Corendon Alanyaspor, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Oba Stadyumu'nda yarın akşam saat 20.00'de başlayacak olan müsabakanın çalışmalarını Zimbitlik Sahası'nda tamamlayarak kampa giren turuncu yeşilli ekip, sezona galibiyetle veda etmeyi hedefliyor. Derbi maçın son provası bu akşam teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Corendon Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.