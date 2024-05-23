Kahvehanede silahlı katliam: Çok sayıda ölü var

İstanbul Üsküdar'da kahvehanede adeta katliam yaşandı. Barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA