23 May 2024 - 21:32- Dünya G:

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi

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Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Meşhed kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi mask
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi
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Güney Horasan eyaletine bağlı Bircend kentinde gerçekleştirilen töreninin ardından memleketine getirilen Reisi'ye veda dolayısıyla Meşhed sokaklarında, özellikle de toprağa verildiği İmam Rıza Türbesi çevresinde posterleri ve matemi simgeleyen siyah bayraklar asıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi

Havalimanında karşılanan Reisi ve kazada ölen diğer iki yetkilinin cenazesi daha sonra ülkenin en kutsal mekanı sayılan İmam Rıza Türbesi'ne getirildi.

Türbe dışında ve içinde yoğun kalabalığın katılımıyla düzenlenen tören Kur'an- Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Reisi ve diğer yetkililer için dualar edildi ve mersiyeler okundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi

İMAM RIZA TÜRBESİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Törene çok sayıda ülkeden üst düzey temsilci ve bakanlar ile İranlı sivil ve askeri yetkililer katıldı. Reisi'nin cenazesi, akşama doğru İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan alanda toprağa verildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta Azerbaycan sınırında bir baraj açılışının dönüşünde Doğu Azerbaycan eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Reisi ile birlikte aynı helikopterde yaşamını yitiren Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Tahran'ın Rey şehrinde toprağa verilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi

Kaynak: KARAR

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23 May 2024 - 21:32 - Dünya

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