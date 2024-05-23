23 May 2024 - 21:20- Asayiş G:

Serinlemek isterken akıntıya kapıldılar:1 ölü, 2 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girip akıntıya kapılan 3 kişiden Ferhat Akyıldırım, boğuldu.

Serinlemek isterken akıntıya kapıldılar:1 ölü, 2 yaralı mask
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Denize giren 3 kişinin akıntıya kapılıp, açığa sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 kişiyi denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde denizden çıkarılan 3 kişiden Ferhat Akyıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

# sağlık, ilgili, Gelen

23 May 2024 - 21:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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