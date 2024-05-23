Serinlemek isterken akıntıya kapıldılar:1 ölü, 2 yaralı

Denize giren 3 kişinin akıntıya kapılıp, açığa sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 kişiyi denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde denizden çıkarılan 3 kişiden Ferhat Akyıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA