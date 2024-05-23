Serinlemek isterken akıntıya kapıldılar:1 ölü, 2 yaralı

Denize giren 3 kişinin akıntıya kapılıp, açığa sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 kişiyi denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde denizden çıkarılan 3 kişiden Ferhat Akyıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.