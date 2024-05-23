Alanya Kent Konseyi'nden geleceğe ışık tutacak adımlar

Bu anket çalışması, Alanya ilçesinin sosyo-ekonomik ve çevresel durumunu kapsamlı bir şekilde analiz etmek amacıyla hazırlandı. Bin kişinin katıldığı örneklemle gerçekleştirilen çalışmanın veri analizi tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Anket, Alanya'nın farklı bölgelerinde yaşayan bireylerin yaşam kalitesini etkileyen faktörleri tespit ederek, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlar için veri odaklı politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Nurhan Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, Alanya'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasında kritik bir rol oynayacak. Özellikle trafik yönetimi, ulaşım hizmetleri, çevre koruma, turizm politikaları, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, emeklilerin durumu ve eğitim kalitesinin artırılması gibi alanlarda somut adımlar atılmasını sağlayarak, Alanya'nın gelecekte daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

UYUTMA YAŞAT

Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, son günlerde gündemi meşgul eden sokak hayvanları yasasıyla ilgili olarak kamuoyunu duyarlılığa davet ediyor. Konsey, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasanın geri çekilmesi için acil bir çağrıda bulunuyor.

"Sokak hayvanları, toplumun ortak sorumluluğu altında bulunan canlılardır. Onların refahı ve korunması, medeni bir toplumun olmazsa olmazları arasındadır. Ancak son günlerde gündeme gelen sokak hayvanları yasası, sokak hayvanlarının haklarını ve yaşamlarını ciddi şekilde tehdit etmektedir."

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanları, savunmasız ve korumasız olan canlılardır. Onların yaşamlarını daha da zorlaştıran yasal düzenlemeler kabul edilemez. Bu nedenle, sokak hayvanlarının uyutulmasını amaçlayan her türlü yasal düzenlemenin derhal geri çekilmesi gerekmektedir. Uyutma, yaşat diyoruz" dedi.

FAİZ KARARI ESNAFI ZORA SOKAR

Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, son günlerde yaşanan ekonomik gelişmelerin esnafı olumsuz etkilemesiyle ilgili olarak bir çağrıda bulunuyor. Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu karar kapsamında esnafın Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri üzerinden çektikleri eski kredilerin faiz oranlarının yükseltilmesine karşı çıkıyor ve esnafların mağduriyetinin önlenmesi için adım atılması gerektiğini vurguluyor.

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Esnaf, bir şehrin bel kemiğidir ve ekonominin temel taşlarından biridir. Ancak son günlerde alınan kararlar, esnafı olumsuz etkilemektedir. Zaten zor zamanlardan geçen esnafımızın daha da mağdur olmasına izin vermemeliyiz" dedi. (Alanya Kent Konseyi/BÜLTEN)