23 May 2024 - 20:39- Magazin G:

Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında gelişme

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Türkan Şoray, 1 aydır yaşadığı zatürreyi atlattığını açıkladı.

Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında gelişme mask
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Evinde istirahat eden sanatçı 6-10 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına da doktorların seyahat izni vermemesi nedeniyle katılamamıştı.

Şoray, dün sağlığıyla ilgili sevindirici haberi sosyal medyadan duyurdu:

Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı.” Şoray’ın paylaşımına sevenlerinden ‘Geçmiş olsun, güzel ömürler diliyorum” mesajı yağdı.

Kaynak: HÜRRİYET

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23 May 2024 - 20:39 - Magazin

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