Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında gelişme

Evinde istirahat eden sanatçı 6-10 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına da doktorların seyahat izni vermemesi nedeniyle katılamamıştı.

Şoray, dün sağlığıyla ilgili sevindirici haberi sosyal medyadan duyurdu:

“ Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı.” Şoray’ın paylaşımına sevenlerinden ‘Geçmiş olsun, güzel ömürler diliyorum” mesajı yağdı.

Kaynak: HÜRRİYET