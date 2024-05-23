Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında gelişme

Evinde istirahat eden sanatçı 6-10 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına da doktorların seyahat izni vermemesi nedeniyle katılamamıştı.
Şoray, dün sağlığıyla ilgili sevindirici haberi sosyal medyadan duyurdu:
“ Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı.” Şoray’ın paylaşımına sevenlerinden ‘Geçmiş olsun, güzel ömürler diliyorum” mesajı yağdı.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.