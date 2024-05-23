KGK 'Fico'ya saldırıya' kayıtsız kalmadı

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Esra Karahindiba ile birlikte Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı ziyaret etti.

Ziyarette Dim, saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico için acil şifa dileklerini iletti.

Büyükelçi Jan Psenica'ya yapılan ziyarete ilişkin bir sosyal medya mesajı yayınlayan Dr. Esra Karahindiba, "Küresel Gazeteciler Konseyi adına Sayın Mehmet Ali Dim ile birlikte Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı ziyaret ederek talihsiz bir saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya acil şifa dileklerimizi ilettik. Slovakya’ya geçmiş olsun" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)