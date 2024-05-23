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KGK 'Fico'ya saldırıya' kayıtsız kalmadı

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KGK Genel Başkanı Dim, KGK Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı Karahindiba ile Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Psenica'yı ziyaret etti

KGK 'Fico'ya saldırıya' kayıtsız kalmadı mask
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KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Esra Karahindiba ile birlikte Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı ziyaret etti.
Ziyarette Dim, saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico için acil şifa dileklerini iletti.
Büyükelçi Jan Psenica'ya yapılan ziyarete ilişkin bir sosyal medya mesajı yayınlayan Dr. Esra Karahindiba, "Küresel Gazeteciler Konseyi adına Sayın Mehmet Ali Dim ile birlikte Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı ziyaret ederek talihsiz bir saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya acil şifa dileklerimizi ilettik. Slovakya’ya geçmiş olsun" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)

# Sosyal, Bir, için, etti, başkan, acil

23 May 2024 - 20:35 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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