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Korkunç cinayet ortaya çıktı: Annemin yanışını gülümseyerek izledi

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Muğla'da korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.Hasan Bulut, dini nikahlı eşi Hanife Yılmaz'ın (36) üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Ağır yaralanan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korkunç cinayetin ayrıntılarını Hanife Yılmaz'ın oğlu itiraf etti.

Korkunç cinayet ortaya çıktı: Annemin yanışını gülümseyerek izledi mask
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İddiaya göre, oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bulut, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şişede bulunan benzini kadının üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. Ağır yaralanan Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

ÜVEY OĞLU GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Polisin ifadesine başvurduğu Hasan Bulut, Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu ileri sürdü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın ifadesine başvurdu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Halil A.'nın, "Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği belirtildi. Gözaltına alınan Hasan Bulut, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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23 May 2024 - 20:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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