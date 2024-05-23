Cannes polemiği büyüyor! Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na tepki

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali, birçok başarılı yapıma ve ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den birçok ünlü isim de katıldı.

"BİZİ TEMSİL EDEN OYUNCULAR, ORADA YARI ÇIPLAK"

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz günlerde kırmızı halı görünümleriyle gündeme gelen Türk oyuncular hakkında konuşmuştu.

Dermancıoğlu, "Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim" demişti.

"BEN BİRAZ UTANDIM"

Oyuncu sözlerine "Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü ameliyat mıydı?" diye devam etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden ve tarzıyla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili eleştirisine karşılık verdi.

"ZAMANIMIZA YAZIK, KONUŞMAYA GEREK YOK"

Havaalanında muhabirlerle sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, "Çok ayıp buluyorum. O yüzden zamanımıza yazık, hiç konuşmaya gerek yok. Ben nasıl istediğimi giyinmekte özgürsem, insanlarda eleştirmekte özgür. Kıyafet eleştirmek başka ama benim tercihlerime saygı duymayıp, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda da Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, Kevin Costner imzalı Horizon: An American Saga filminin galasına katılmıştı.

Hakan Yıldırım imzalı bir elbise tercih eden Deniz'in tarzı sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: NTV