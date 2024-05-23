23 May 2024 - 20:06- Gündem G:

Hafriyat kamyonu ile polislerin içinde bulunduğu kamyonet çarpıştı

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Şırnak'ta polislerin bulunduğu kamyonetle hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.

Hafriyat kamyonu ile polislerin içinde bulunduğu kamyonet çarpıştı mask
Hafriyat kamyonu ile polislerin içinde bulunduğu kamyonet çarpıştı
Hafriyat kamyonu ile polislerin içinde bulunduğu kamyonet çarpıştı
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Şırnak’ta hafriyat kamyonu ile çarpışan kamyonetteki polis memuru, yaralandı.

Hafriyat kamyonu ile polislerin içinde bulunduğu kamyonet çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak- Siirt çevreyolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin içerisinde bulunduğu kamyonet, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet içerisindeki 1 polis memuru yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan polis, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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23 May 2024 - 20:06 DHA - Gündem

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