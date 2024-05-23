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Son dakika! Genç kız raylara atladı; seferler durdu

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İstanbul'da metroda intihar girişimi seferlerin durmasına neden oldu. Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda, raylara atlayan E.D.(22) adlı kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kısa süreli elektrik kesintisinin de yaşandığı olay nedeniyle metro seferleri yaklaşık 1 saat kesintili olarak yapıldı.

Son dakika! Genç kız raylara atladı; seferler durdu mask
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Edinilen bilgiye göre, Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metro, istasyona yaklaştığı sırada E.D. adlı kadın raylara atladı. Elektrik kablolarının üzerine düşen 22 yaşındaki kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşanan kısa süreli elektrik kesintisi nedeniyle, iki yönden istasyona gelmekte olan metroların seferi durdu. Metrolardan inen yolcular istasyona yürüyerek ulaştı.

SEFERLER AKSADI

İntihar nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılırken seferler Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılabildi. İstasyonun kapalı olması nedeniyle metroya binemeyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Elektrik hatlarındaki arızanın giderilmesi sonrası seferler normale döndü.

Kaynak: DHA

# Elektrik, metro

23 May 2024 - 19:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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