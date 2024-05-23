Son dakika! Genç kız raylara atladı; seferler durdu

Edinilen bilgiye göre, Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metro, istasyona yaklaştığı sırada E.D. adlı kadın raylara atladı. Elektrik kablolarının üzerine düşen 22 yaşındaki kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşanan kısa süreli elektrik kesintisi nedeniyle, iki yönden istasyona gelmekte olan metroların seferi durdu. Metrolardan inen yolcular istasyona yürüyerek ulaştı.
SEFERLER AKSADI
İntihar nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılırken seferler Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılabildi. İstasyonun kapalı olması nedeniyle metroya binemeyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Elektrik hatlarındaki arızanın giderilmesi sonrası seferler normale döndü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.