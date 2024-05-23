23 May 2024 - 19:41 - Gündem

Son dakika! Genç kız raylara atladı; seferler durdu

İstanbul'da metroda intihar girişimi seferlerin durmasına neden oldu. Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda, raylara atlayan E.D.(22) adlı kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kısa süreli elektrik kesintisinin de yaşandığı olay nedeniyle metro seferleri yaklaşık 1 saat kesintili olarak yapıldı.