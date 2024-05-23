Dikici’den kurban bağışı çağrısı

Kızılay Kurban Modeli sayesinde, Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere Türkiye’nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle hazırlanan kavurma konserveleriyle milyonlara yardım elini uzatmaya devam edeceklerine dikkat çeken Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici, “Kızılay, ülkemiz dışında farklı coğrafyalarda 19 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hayırseverlerimizin bağışlayacağı kurbanlardan hazırlanacak kavurma konservesini ulaştıracağız” dedi.





‘ALANYA’DA YÜZLERİ GÜLDÜRECEĞİZ’



Bu yıl Türkiye, Gazze ve 23 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için toplam 130 bine yakın vekaletle kurban kesmeyi hedeflediğini söyleyen Dikici, “Alanya’da da şube olarak 70’e yakın kurban bağışı hedefimiz var. Bu bağışlardan elde edilecek kurban etleri hijyenik ortamda konserve olarak hazırlanacak kavurmalar ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye devam edeceğiz. Geçen yıllarda olduğu gibi kurban kesemeyen yurttaşlarımızı kavurma konservelerini ulaştıracağız” diye konuştu.



GAZZE’YE BAĞIŞ YAPILABİLİR



Kızılay, Gazze’deki çatışma mağdurlarına yönelik de ayrı planlama yaptığını ifade eden Dikici, yönetim kurulu ile yaptığı toplantıda hem hisse bedellerini açıkladı hem hayırseverlerden destek istedi. Kurbanlardan elde edilecek kavurma konservelerin ‘iyilik gemileri’ vasıtasıyla Gazze’ye de gönderileceğini ifade eden Dikici, Kızılay’ın bir başka önceliği de Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedeler olacağına dikkat çekerek deprem bölgesi için kurban paylarından ülke genelindeki aşevlerinde ise sıcak yemek yapılacağına dikkat çekti.



24 ÜLKE NASİPLENEBİLECEK



Kurban Hisse Bedeli Yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 TL, Yurt dışı için 4 bin 300 TL olduğunu anımsatan Dikici, “Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler ise Türkiye ve Gazze için 1 hisse karşılığı 370 Amerikan Doları veya 345 Euro, diğer ülkeler için de 135 Dolar veya 125 Euro bedel ödeyerek vekâlet verebilecek. Dünyanın Farklı Coğrafyalarında Kurban Sevinci Türkiye ve Gazze’nin yanı sıra milletimizin merhamet elinin sınırları aşarak farklı bölgelere de uzanmasını sağlayacak olan Kızılay, 2024 Kurban kampanyası kapsamında yurt dışında aralarında Balkanlar’da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya’da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan, Ortadoğu’da Irak, Suriye, Yemen, Afrika’da ise Çad, Nijer, Somali, Kenya, Sudan, Tanzanya, Uganda, Burkina Faso olmak üzere 19 ülkede vekâletle alınan kurbanların kesimlerini yapılacak. Kızılay, kesimlerden sonra hazırlayacağı kurban paylarını, uzmanları aracılığıyla anlık olarak belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak” diye konuştu.



ALANYA ŞUBESİNDE BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ



Kurban Vekâletini Kızılay Alanya Şubesi aracılığı ile verilebileceğini anımsatan Başkan Dikici, “Ziraat Bankası Mahmutlar Şubesi İBAN TR17 0001 0019 4000 0018 6871 13 Bankadan gerçekleştireceğiniz kurban vekaletlerinde İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Cep Telefonu Numaranızı ve Hangi Kurban Bağışı Olduğunu (Yurtiçi – Filistin, Gazze – Yurtdışı) yazmanız yeterli. Kızılay’a vereceği kurban vekâletleriyle birlikte daha güçlü olduğumuzu göstermek ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, fast/eft/havale ile hesap numaralarına, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyorlar. Genel Merkezimize yapacağınız kurban bağışlarında yönlendiren şube Türk Kızılay Alanya Şubesi olarak işaretlemeyi lütfen belirtiniz.” Çağrısında bulundu.





Kaynak: Haber Merkezi