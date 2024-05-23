23 May 2024 - 19:00- Gündem G:

Okuldan kaçmaya çalışan öğrenci kolunu saca kestirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'da okuldan kaçamaya çalışan 17 yaşındaki öğrencinin kolunu sac çiti kesti.

Okuldan kaçmaya çalışan öğrenci kolunu saca kestirdi mask
Okuldan kaçmaya çalışan öğrenci kolunu saca kestirdi
Okuldan kaçmaya çalışan öğrenci kolunu saca kestirdi
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır’da izinsiz olarak okuldan çıkmak isterken duvarın üzerindeki sac çitin kolunu kestiği Muhammed B.(17), ağır yaralandı. Kolunda 20 santimlik bir yara oluşan Muhammed B.’yi görüp ilk müdahaleyi yapan inşaat ustası Sait Akyüz, “Ambulansı aradıktan sonra kesilen yerin üstünde bulunan kas tarafını kemerle bağladım. Bu tekniği hastanede birkaç defa görmüştüm” dedi.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Kırklardağı Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 11’nci sınıf öğrencisi Muhammed B., okulu çevreleyen sac çitin üzerinden atlayıp dışarı çıkmak istedi. Bu sırada kolu saca takılıp yaklaşık 20 santimetre kesilen Muhammed, düştü. Bölgedeki bir evin sıva işini yapan Sait Akyüz, Muhammed’in yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan Akyüz, kemerle kesilen bölgenin üst kısmını sıkıp turnike uyguladı. Muhammed, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammed’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Okuldan kaçmaya çalışan öğrenci kolunu saca kestirdi

‘TEKNİĞİ HASTANEDEN GÖRMÜŞTÜM’

İnşaat ustası Sait Akyüz, uyguladığı turnike yöntemini hastanede görüp hatırladığını belirterek, “Çalışırken arkadan ses geldi. Duvardan kendini aşağı attı. Ona bakmaya gittim ve kolundan kan aktığını gördüm. Hemen 112’yi aradım. Ambulansı aradıktan sonra, kesilen yerin üstünde bulunan kas tarafını kemerle sıkıp bağladım. Kan fazla akmasın diye bunu yaptım. O kadar çok kan akıyordu ki, çocuk ayakta duramıyordu. Okulun bahçesine baktığımda öğretmenlerin buraya doğru koştuğunu gördüm. Bu tekniği hastanede birkaç defa gördüm, oradan hatırladım. Zaten benim hemşire olan akrabalarım da kol ya da bacaklarda kanama olduğunda böyle yapıyordu. Bazen ip, bazen bandaj, bazen de kemerle bunu yapıyordu. Ben de böyle yaptım” dedi.

Okuldan kaçmaya çalışan öğrenci kolunu saca kestirdi

Kaynak: DHA

# eğitim, çocuk, Bir, Gelen, merkezi, acil

23 May 2024 - 19:00 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı mask
Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı
Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına yönelik 'yasal düzenleme' tepkisi mask
Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına yönelik 'yasal düzenleme' tepkisi
SOLOTÜRK'ten Kırıkkale'de gösteri mask
SOLOTÜRK'ten Kırıkkale'de gösteri
Şehidin cenazesi memleketi Eruh'ta; bu hafta ikinci kez baba olacaktı /Ek fotoğraf mask
Şehidin cenazesi memleketi Eruh'ta; bu hafta ikinci kez baba olacaktı /Ek fotoğraf
Bolu’da aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakaladı mask
Bolu’da aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakaladı
Antalya'da göz gözü görmedi; sis bulutu her yeri kapladı mask
Antalya'da göz gözü görmedi; sis bulutu her yeri kapladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber