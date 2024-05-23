Korkunç kaza! Kontrolden çıkan tır otomobille çarpıştı

İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Mehmet Ay (46) yönetimindeki gıda malzemesi taşıyan tır, yağış nedeniyle virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı şeritten gelen Emrah Öz (36) yönetimindeki otomobil, tırın savrulan dorsesine çarptı. İki araç da yoldan çıkarken, tır devrildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Hatun Şahin (25), yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.