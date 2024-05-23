Korkunç kaza! Kontrolden çıkan tır otomobille çarpıştı

İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Mehmet Ay (46) yönetimindeki gıda malzemesi taşıyan tır, yağış nedeniyle virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı şeritten gelen Emrah Öz (36) yönetimindeki otomobil, tırın savrulan dorsesine çarptı. İki araç da yoldan çıkarken, tır devrildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Hatun Şahin (25), yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA