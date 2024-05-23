23 May 2024 - 18:53- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Trabzon'da kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik uçuruma düştü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Trabzon’un Çaykara ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mustafa Tanrıkulu (50) hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Türkoğlu (65) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Köknar Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FJS 145 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Türkoğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçta bulunan Mustafa Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulunduğu yerden yaralı çıkartılan sürücü Türkoğlu ise ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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23 May 2024 - 18:53 DHA Trabzon- Gündem

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