Bir kadına şiddet vakası daha! Boşanma aşamasındaki eşine cam şişeyle saldırdı

B.D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Seval D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.D., yerde bulduğu cam şişe kırığıyla eşi Seval D.'yi yüzünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi B.D., polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.