- Asayiş

Bir kadına şiddet vakası daha! Boşanma aşamasındaki eşine cam şişeyle saldırdı

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Kayseri'de bir kadına şiddet olayı daha yaşandı. B.D., boşanma aşamasında olduğu eşi Seval D.'yi cam şişe kırığıyla yüzünden yaraladı.

Bir kadına şiddet vakası daha! Boşanma aşamasındaki eşine cam şişeyle saldırdı mask
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B.D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Seval D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.D., yerde bulduğu cam şişe kırığıyla eşi Seval D.'yi yüzünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi B.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

# Polis

23 May 2024 - 18:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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