Bir kadına şiddet vakası daha! Boşanma aşamasındaki eşine cam şişeyle saldırdı

B.D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Seval D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.D., yerde bulduğu cam şişe kırığıyla eşi Seval D.'yi yüzünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi B.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA