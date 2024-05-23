Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2. eleme adayı ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı 22 Mayıs'ta (dün gece) belli oldu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da çarşamba akşamı kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Artık kadın ve erkek yarışmacıların karma olarak oynadığı dokunulmazlık yarışında kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımda ise Survivor eleme oylaması yapıldı ve en çok ismi yazılan bir isim potaya girdi. Bu hafta Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Özgür olarak belirlenmişti. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu Damla Can 3 oy, Batuhan 1 oy aldı.

Bu sonuçla Survivor'da 2. son eleme adayı Damla Can olarak belirlendi. Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı da Özgür olmuştu. 3. ve 4. eleme adayının da belirlenmesinin ardından, düello eşleşmeleri belli olacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. Kazanan takımın yiyecek ödülü de elde edeceği dokunulmazlık oyununda ilk önce avantaj heyecanı yaşandı. Nefes kesen oyunda finale Batuhan ve Nefise çıktı. Atışlarda Nefise'nin aldığı sayı ile avantajı kırmızı takım 8-6'lık skorla kazandı.

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura bu kez Ogeday ve Atakan çıktı. Ödüllü dokunulmazlık oyununun bayrak yarışında Atakan'ın aldığı sayı kırmızı takıma dokunulmazlığı getirdi. Bu sonuçla kırmızı takım 12-7'lik skorla haftanın 2. dokunulmazlık oyununu elde etti.

SEDA'DAN SİTEM DOLU SÖZLER

Öte yandan dokunulmazlık oyununda mücadele veren Ogeday parkur sonrası kendine gelmekte zorluk çekti. Rakibi Atakan'a yenilen Seda, "Vuruyorum, kıpırdıyor. O kadar emin atıyorum ki anlatamam. Ben kötü atıyorum. O kadar fırsat gelmiş. Ortayla falan ilgisi yok orta bana zor gelmiyor. Ben bir yere kilitlendim mi kilitleniyorum." diyerek sitem etti.

Kaynak: HÜRRİYET