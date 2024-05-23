Balkona yıldırım düştü; alevler bir anda yükseldi

İzmit’te sağanak ve fırtına etkili olurken, saat 16.30 sıralarında Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonuna yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu balkonda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkonun yanındaki odaya da sıçrayan yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü; yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.