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Balkona yıldırım düştü; alevler bir anda yükseldi

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İzmit'te sağanak sırasında 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonuna yıldırım düştü.

Balkona yıldırım düştü; alevler bir anda yükseldi mask
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İzmit’te sağanak ve fırtına etkili olurken, saat 16.30 sıralarında Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonuna yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu balkonda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkonun yanındaki odaya da sıçrayan yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü; yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, sağanak

23 May 2024 - 18:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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