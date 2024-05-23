23 May 2024 - 17:45- Magazin G:

Seren Serengil'den o yasa teklifine isyan! "5000 köpeğe bakarım, b*klarını bile vermem”

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Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sokak hayvanlarına yönelik hazırlanacak kanun teklifine isyan etti.

Seren Serengil'den o yasa teklifine isyan! "5000 köpeğe bakarım, b*klarını bile vermem” mask
Seren Serengil'den o yasa teklifine isyan! "5000 köpeğe bakarım, b*klarını bile vermem”
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Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde sona gelindi. Sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Teklifin ayrıntıları şoke etti; sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. 30 gün süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Haberi alan ünlü isimler köpeklerin uyutulması kararına tepki gösterdi. Seren Serengil bu yasa karşısında çıldırdı ve ”5000 köpeğe bakarım, b.klarını bile vermem. Direnirim canımı veririm onları vermem” dedi.

Seren Serengil'den o yasa teklifine isyan!

"EKREM İMAMOĞLU'NA GÜVENİYORUM"

Serengil “Bu ülkede köpek uyutmak diye bir şey olamaz, ama bunu yapmaya çalışanların bu sene ölüm haberini alacağız, buraya yazdım. Allah bütün planları bozar. Ekrem İmamoğlu’na güveniyorum, bu yasa o meclisten çıkmayacak. Ben size inanıyorum bize söz verdiniz, bu cehalete son verin, yoksa sıra bize gelecek” yazdı.

Kaynak: MYNET

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23 May 2024 - 17:45 - Magazin

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