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Son dakika! Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten kararı

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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kazanın sürücüsü firari Timur Cihantimur ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Son dakika! Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten kararı mask
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İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşlarıyla ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci’ye çarpan ve ölümüne neden Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçtı. Önce Mısır'a oradan ABD'ye geçen Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında ise yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Anne ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılma talebi kabul edildi.

2 SÜREÇ İŞLEYECEK

Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal süre beklenmedi ve belgeler 1 hafta-10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığı'na iletildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Gelen, için, devam, Mart, İstanbul, Trafik, günü

23 May 2024 - 17:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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