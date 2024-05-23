- Yaşam

3 bin yıllık Bali Masajı ve Türk Hamamı Caspian Hamam Spa’da

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Alanya’da hizmet veren Caspian Hamam Spa, 3 bin yıllık Bali Masajı ile Türk Hamamı’nı birleştirerek insanlara keyifli ve rahatlatıcı anlar sunuyor

3 bin yıllık Bali Masajı ve Türk Hamamı Caspian Hamam Spa’da mask
3 bin yıllık Bali Masajı ve Türk Hamamı Caspian Hamam Spa’da
3 bin yıllık Bali Masajı ve Türk Hamamı Caspian Hamam Spa’da
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ALANYA’NIN Cikcilli Mahallesi’nde 10 yılı aşkın süredir hizmetini sürdüren, hamam ve masaj denince ilk akla gelen işletmelerden olan Caspian Hamam Spa kalitesi ile beğeni topluyor. Birçok masaj çeşidini bünyesinde barındıran Caspian Hamam Spa’nın en önemli özelliği ise 3 bin yıllık Bali Masajı ile Türk Hamamı’nı birleştirerek insanlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Bin 500 metrekare alanı bulunan işletmenin 13 masaj odası, büyük hamamı, kadınlar için özel bir hamam bölümü da mevcut. İşletmede özellikle temizlik ve hijyene çok önem verdiklerini belirten Caspian Hamam Spa sahibi Melih Kavlak, “Alanya’da farklı sektörlerde işletmelerimiz mevcut. Caspian Hamam Spa olarak da 10 yıldır Alanya’da hizmet veriyoruz. İşletmemiz hamam spa anlamında Alanya’nın en iyi işletmelerindendir. Temizlik ve hijyen anlamında ödün vermiyoruz. Çünkü hamamlarda temizlik ve hijyen olmazsa çeşitli insanların bazı hastalıklara yakalanma riskleri var. Personellerimizle birlikte çok disiplinli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

3 bin yıllık Bali Masajı ve Türk Hamamı Caspian Hamam Spa’da

3 bin yıllık Bali Masajı ve Türk Hamamı Caspian Hamam Spa’da

‘MASÖZLERİMİZ BALİLİ VE PROFESYONEL’

Bali masajı ve Türk hamamını bir araya getirerek hizmet verdiklerini belirten Kavlak, “Endonezya Bali’deki 3 bin yıllık spa sektörüyle Türk Hamamı’nı bağdaştırıyoruz. İnsanları Türk Hamamı’nda ölü derilerinden arındırıp Bali masajıyla rahatlatıyoruz. Aynı zamanda masözlerimiz Balili ve profesyonel şekilde masaj yapıyorlar. Caspian Hamam Spa ailelerin de gönül rahatlığıyla gelebileceği bir işletmedir ” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

3 bin yıllık Bali Masajı ve Türk Hamamı Caspian Hamam Spa’da
3 bin yıllık Bali Masajı ve Türk Hamamı Caspian Hamam Spa’da
3 bin yıllık Bali Masajı ve Türk Hamamı Caspian Hamam Spa’da

# Bir, Gelen, için, bin, Özel, Alanya, cikcilli

23 May 2024 - 17:26 - Yaşam

Mahreç  Ramazan Özdemir

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