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Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

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Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 şüpheli, Kırşehir'de polis ekiplerin tarafından yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu H.M.S.K. ve S.A.İ.A.'nın Kırşehir'de olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Irak uyruklu H.M.S.K tutuklandı, S.A.İ.A. ise sınır dışı edilmek üzere İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 

Kaynak: DHA

# merkezi

23 May 2024 - 17:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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