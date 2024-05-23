Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu H.M.S.K. ve S.A.İ.A.'nın Kırşehir'de olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Irak uyruklu H.M.S.K tutuklandı, S.A.İ.A. ise sınır dışı edilmek üzere İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA