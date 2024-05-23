Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu H.M.S.K. ve S.A.İ.A.'nın Kırşehir'de olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Irak uyruklu H.M.S.K tutuklandı, S.A.İ.A. ise sınır dışı edilmek üzere İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.