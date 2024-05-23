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Yusuf Güney'den ilginç açıklama: Bir süredir dünyada yoktum

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Son dönemde şarkılarından çok astral seyahat ve uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney konser öncesinde yeni açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Yusuf Güney'den ilginç açıklama: Bir süredir dünyada yoktum mask
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Şarkıcı Yusuf Güney, gençlik şenliği kapsamında Babaeski’de sahneye çıktı. Konser öncesi seyircisiyle konuşan Güney, astral seyahat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'MANEVİ TARAFIMA YÖNELMİŞTİM'

Güney, bir süredir gündeme geldiği astral seyahat haberleriyle ilgili olarak, “Yeni projelerim geliyor. Bir süredir dünyada yoktum, geri döndüm. Manevi tarafıma yönelmiştim ama artık dünyevi işlere de zaman ayıracağım. Sevdiklerime yeni şarkılar sunmak istiyorum” dedi. Kendisini izlemeye gelen gençlere seslenen şarkıcı “Sizlerden ricam uyanık olun. Aradan tüm aracıları kaldırıp Allah’a sığının” dedi

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, ilgili, Gelen, Yusuf Güney

23 May 2024 - 17:03 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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