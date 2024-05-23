Yusuf Güney'den ilginç açıklama: Bir süredir dünyada yoktum

Şarkıcı Yusuf Güney, gençlik şenliği kapsamında Babaeski’de sahneye çıktı. Konser öncesi seyircisiyle konuşan Güney, astral seyahat ile ilgili açıklamalarda bulundu.
'MANEVİ TARAFIMA YÖNELMİŞTİM'
Güney, bir süredir gündeme geldiği astral seyahat haberleriyle ilgili olarak, “Yeni projelerim geliyor. Bir süredir dünyada yoktum, geri döndüm. Manevi tarafıma yönelmiştim ama artık dünyevi işlere de zaman ayıracağım. Sevdiklerime yeni şarkılar sunmak istiyorum” dedi. Kendisini izlemeye gelen gençlere seslenen şarkıcı “Sizlerden ricam uyanık olun. Aradan tüm aracıları kaldırıp Allah’a sığının” dedi
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.