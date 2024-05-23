Ev sahipleri dikkat! Ev satmak vergiye tabi olacak!

Konuya ilişkin Ekonomim’in aktardığı habere göre evini kiraya verenlerden sonra evini satacak olan ev sahiplerine de vergi geliyor. Sözcü Gazetesi’ndeki habere göre bütçe harcamalarına kaynak olabilmesi için birden fazla evi olanlara Emlak Vergisi ve Tapu Harcı getirileceği iddia edildi. Diğer yandan evini 5 yıldan sonra satanlardan da vergi alınacak.

HESAPLAMALAR NASIL YAPILACAK?

Hesaplamaların bu noktada nasıl olacağı da merak konusu oldu. Konut satışlarında vergilerin piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacağı iddia edildi. Bu sebeple ne yazık ki hem evini satanlara hem de ev alacaklara sürpriz bir vergi ödemesi çıkabilir. Emlak sektörüne getirileceği iddia edilen bu düzenlemenin ise konut sektöründe yeni bir krize yol açabileceği de sektörde konuşulan konular arasında.

HAZİRAN AYINDA MECLİS’E GELEBİLİR

Konunun Haziran ayının ilk haftasında Meclis’e gelmesi bekleniyor. TBMM’ye sunulması planlanan taslak da vergi değişikliği için konuşulan konular şu şekilde:

Normalde satın alınan konut 5 yıl elde tutulup 5 yıl sonra satılınca vergi alınmıyordu. 5 yıl içinde satılırsa yüzde 15 – 40 arasında değişen vergi ödemesine tabi tutuluyordu.

5 YIL ŞARTI KALKABİLİR

Ancak geleceği iddia edilen yeni düzenlemeye göre bu 5 yıl istisnasının kaldırılması planlanıyor. Buna göre kişi evini 1 yıl sonra da 5 yıl sonrada 10 yıl sonra da satsa, satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanarak ona göre bir verginin çıkarılması bekleniyor.

Diğer yandan rayiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ve konutların güncel piyasada değerinin esas alınacağı ifade ediliyor. Bu durum hem alıcı hem de satıcının ödemiş olduğu yüzde 2 tapu harcında da bir miktar artışa sebebiyet verebilir.