23 May 2024 - 16:57- Gündem G:

Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı

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Antalya'da terk edilmiş bir halde bulunan alaca baykuş, küçük baykuş ve peçeli baykuş türlerindeki baykuşlar, tedavi altına alındı.

Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı mask
Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı
Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı
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Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bulunan ve Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alınan 3 baykuş yavrusu, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya bırakılacak.

Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan klinikte, çeşitli nedenlerle yaralanan ve hasta olan vahşi hayvanlar tedavi edilip, doğal yaşama döndürülüyor.

Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince terkedilmiş bulunan 3 baykuş yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı. Özenle beslenen ve bakımları yapılan yavrular, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya salınacak.

Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, Doğal Yaşam Parkı'nın Batı Akdeniz havzasının önemli kurtarma hayvanat bahçelerinden biri olduğunu söyledi.

Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı

Getirilen baykuşların durumlarının iyi olduğunu belirten Arsun, "Yavru baykuşlarımızın beslenme ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yetişkinliğe erişinceye kadar misafirimiz olacaklar." dedi.

Antalya'da doğada bulunan 3 baykuş yavrusu tedaviye alındı

Doğal Yaşam Parkı'nda birçok hayvanın tedavisini gerçekleştirdiklerini dile getiren Arsun, "Kliniğe getirilen alaca baykuş, küçük baykuş ve peçeli baykuş yavrularını besledik. Ayrıca yaralı bir çoban aldatanı ve bir saz delicesinin tedavisini yaptık. Şu anda tedavisi devam eden ve paraliz durumu gözlemlediğimiz bir sincabımız da var. İlk hedefimiz bu canlıları doğal ortamlarına kavuşturmak. Ancak bazıları doğaya dönemiyor ve bu hayvanlar park içinde yaşamlarını sürdürüyor." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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23 May 2024 - 16:57 AA Antalya- Gündem

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