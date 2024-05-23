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Bakanlık doğruladı: Tuğgeneralin insan kaçaklığı yaptığı ortaya çıktı... Çok sayıda görevden alma var

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair iddiaları doğruladı. Açıklamada "Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Bakanlık doğruladı: Tuğgeneralin insan kaçaklığı yaptığı ortaya çıktı... Çok sayıda görevden alma var mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), B.Ç. adlı tuğgeneral ve beraberindeki sözleşmeli personelin Suriye sınırında makam aracı ile insan kaçakçılığı yaptığı iddialarını doğruladı.

MSB’den yapılan açıklamada, "Bu konu operasyonla değil, MSB’nin tespitiyle yapıldı. Savcılık hazırlık soruşturmasını sürdürüyor, süreç gizli. Bu işe karışan sözleşmeli personelin sözleşmesi iptal edildi. Tuğgeneral ise emekliliğe sevk edildi" denildi.

"PERSONELİN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ"

MSB’den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada savcılık tarafından hazırlık soruşturmasının sürdüğü ve gizlilik içinde devam ettiği belirtilerek şunlar söylendi:

" Türkiye bir hukuk devleti devleti. Savcılık tarafından hazırlık soruşturması sürdürülüyor. Süreç gizli. Daha önce de böyle soruşturmalar oldu. Bazı gazeteciler savcılıktan aldığı belgelerle konuyu yazdı. Belli ki herkes hukuka saygılı değil. Bu işe karışan sözleşmesi personelin sözleşmesi iptal edildi. Makam aracını kullanan tuğgeneral ise emekliliğe sevk edildi. Tespit edilen olursa yine gereği yapılacak. Bu konunun farkında varılması ise operasyonla değil, TSK’nın tespitiyle oldu."

Kaynak: NTV

# türkiye, Bir, devam

23 May 2024 - 16:52 - Gündem

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