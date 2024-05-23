Ev arsa alıp satacaklara kötü haber: Ev parası kadar harçlar geliyor

Hükümet tarafından dönem dönem gündeme alınan ancak yoğun tepki üzerine geri çekilen tapuda ekspertiz zorunluluğu yeniden gündeme geldi. Bakan Mehmet Şimşek’in bu düzenlemeyi kesin olarak hayata geçirmeye kararlı olduğu ifade edilirken, şu anda yabancılara uygulanan ekspertiz zorunluluğu tüm tapu işlemlerinde geçerli olacak.

TAPUDA EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU NEDİR, TAPU HARCI NASIL HESAPLANIR?

Ülkemizde konut alım satımları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) daireleri üzerinden yapılmakta olup, işlemler esnasında kişinin beyanı temel alınmaktadır. Yani konut alım ve satımı için bedel yazılırken, satışı gerçekleştiren beyanı dikkate alınır. Ancak pek çok kişi daha düşük tapu harcı ödemek için bu noktada rayiç bedel üzerinden satış göstermeyi tercih etmektedir.

Ülkemizde güncel tapu harcı oranı yüzde 4 olarak uygulanmakta olup, konutu satan kişiden yüzde 2 ve konutu satın alan kişiden yüzde 2 olmak üzere rakamlar tahsil edilmektedir. Tapuda ekspertiz zorunluluğu uygulamasının başlaması ile ev alıp satmak isteyen kişilere rekor oranda tapu harcı alınacak. Şu anda rayiç bedel üzerinden satış gösteren kişiler son derece düşük bir rakam öderken, ekspertiz işlemi ile kişinin gerçek satış değeri göstermesi zorunlu hale gelecek. Ortalama konut fiyatının 3 milyon TL seviyesine yükselmesi ile ödenecek olan tapu harcı da 120 bin liraya fırlamış olacak. Emlak alım satımlarında cepler yanacak. Düzenlemenin kısa sürede hayata geçirilmesi ve devletin tapu harcı gelir kaybının önüne geçilmesi sağlanacak.