Antalya'da halk otobüsünde korku dolu anlar! İnmek isterken bacağı tekerin altında kaldı

Ü.B. kontrolündeki özel halk otobüsü, hastane önündeki duraktan yolcu aldı. Yolcuları alan Ü.B., hareket ettikten kısa süre sonra yol üzerinde bulunan hız kesici tümsekte yavaşladı. Otobüsün yavaşladığını gören yabancı uyruklu N.Y. adlı kadın yolcu ise aracın durduğunu düşünerek, inmek için açık olan ön kapıya hamle yaptı. Dengesini kaybeden N.Y. ön kapıdan düşünce bacağı otobüsün altında kaldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Yolcunun araçtan düştüğünü gören Ü.B., otobüsü durdurarak kadının yardımına koştu. İtfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle otobüsün altında kalan kadın dakikalar içerisinde çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Ü.B. ise ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.