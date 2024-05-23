- Asayiş

Antalya'da halk otobüsünde korku dolu anlar! İnmek isterken bacağı tekerin altında kaldı

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Konyaaltı'nda trafikte feci bir kaza yaşandı. Seyir halindeki halk otobüsünün ön kapısından düşen yabancı uyruklu kadının bacağı, tekerin altında kaldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da halk otobüsünde korku dolu anlar! İnmek isterken bacağı tekerin altında kaldı mask
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Ü.B. kontrolündeki özel halk otobüsü, hastane önündeki duraktan yolcu aldı. Yolcuları alan Ü.B., hareket ettikten kısa süre sonra yol üzerinde bulunan hız kesici tümsekte yavaşladı. Otobüsün yavaşladığını gören yabancı uyruklu N.Y. adlı kadın yolcu ise aracın durduğunu düşünerek, inmek için açık olan ön kapıya hamle yaptı. Dengesini kaybeden N.Y. ön kapıdan düşünce bacağı otobüsün altında kaldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yolcunun araçtan düştüğünü gören Ü.B., otobüsü durdurarak kadının yardımına koştu. İtfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle otobüsün altında kalan kadın dakikalar içerisinde çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.  Otobüs şoförü Ü.B. ise ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü. 

Kaynak: DHA

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23 May 2024 - 16:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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