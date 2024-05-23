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Şehidin cenazesi memleketi Eruh'ta; bu hafta ikinci kez baba olacaktı /Ek fotoğraf

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23 May 2024 - 16:32 DHA Siirt- Gündem

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