23 May 2024 - 16:24- Gündem G:

Tiryakilere kötü haber! Zam Türk kahvesini de vurdu

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Türk kahvesi fiyatlarında geçen ay yüzde 15'in üzerinde bir artış yaşandı. Kahvenin kilogram 390 TL'den 460 TL'ye yükseldi.

Tiryakilere kötü haber! Zam Türk kahvesini de vurdu mask
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Gıda ürünlerinde yaşanan artışlar, Türk kahvesini de etkiledi. Son bir ay içinde Türk kahvesine yüzde 15 zam yapıldı ve fiyatı 460 TL'ye yükseldi. Eminönü esnafı, bu artışın döviz kuru ve giderlerdeki yükselişten kaynaklandığını belirtti.

BİR AY İÇERİSİNDE YÜZDE 15 ZAM GELDİ

Eminönü'nde kahve satışı yapan Hüseyin Yavuzer, Türk kahvesine yapılan zammın nedenlerini açıkladı. Yavuzer, "Yaklaşık 1 ay içerisinde yüzde 15 zam geldi. Zam gelmeden önce kilo fiyatı 390 TL civarındaydı, şu anda ise 460 TL" diyerek, artışın döviz kuru ve yükselen maliyetlerden kaynaklandığını ifade etti.

Yavuzer, “Eskiden vatandaşlar Türk kahvesini kilo olarak alıyordu, şimdi gram olarak almayı daha çok tercih ediyorlar” diyerek tüketici davranışlarındaki değişime de dikkat çekti.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ: 100 GRAM ALABİLDİM

Türk kahvesine yapılan zammı fazla bulan vatandaşlar, bu durumun kendilerini zorladığını dile getirdi. Bir vatandaş, "Eskisi gibi kilo olarak alamıyoruz. 100 gram alabildim. Kahvenin 40 yıl hatırı var derlerdi. İnsanlar artık bunu bile ağız tadıyla içemeyecek” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu ifadeler, zammın günlük hayatı ve kültürel alışkanlıkları nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

ZAMMIN NEDENLERİ

Eminönü esnafının belirttiği gibi, Türk kahvesine gelen zam, büyük ölçüde döviz kurundaki artış ve artan işletme giderlerinden kaynaklanıyor. Türkiye’de ithal edilen kahve çekirdeklerinin döviz bazında fiyatlandırılması, kahve fiyatlarının döviz kurundaki dalgalanmalara karşı hassas hale gelmesine neden oluyor. Ayrıca, artan enerji maliyetleri ve genel enflasyon da işletme giderlerini yükseltiyor, bu da nihai ürün fiyatlarına yansıyor.

Kaynak: KARAR

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23 May 2024 - 16:24 - Gündem

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