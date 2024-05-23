- Gündem

Bolu’da aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakaladı

ABONE OL Google News Sayfamız

BOLU’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.Kent merkezinde saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Yakla...

Bolu’da aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakaladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BOLU’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Kent merkezinde saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Bolu Meteoroloji Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte yağışların yarına kadar etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

23 May 2024 - 16:23 DHA Bolu- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kars'a dolu yağdı mask
Kars'a dolu yağdı
Türk Mutfağı Haftası'nda hızlı kebap yeme yarışması mask
Türk Mutfağı Haftası'nda hızlı kebap yeme yarışması
Şehidin cenazesi memleketi Eruh'ta; bu hafta ikinci kez baba olacaktı (2) mask
Şehidin cenazesi memleketi Eruh'ta; bu hafta ikinci kez baba olacaktı (2)
Manisa'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü mask
Manisa'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü
Kahire’de Türkiye-Mısır Medya Buluşmaları düzenlendi mask
Kahire’de Türkiye-Mısır Medya Buluşmaları düzenlendi
Bursa'da dolu yağdı mask
Bursa'da dolu yağdı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber