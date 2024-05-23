Bolu’da aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakaladı

BOLU’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.
Kent merkezinde saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.
Bolu Meteoroloji Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte yağışların yarına kadar etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.