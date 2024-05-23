ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2024-YKS giriş belgeleri erişime açıldı. 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2'nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3'üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır" denildi.
Ayrıca, 2024-YKS 1'inci Oturum TYT ve 2'nci Oturum AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, 2024-YKS 3'üncü Oturum YDT için adayların saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.