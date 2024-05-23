Alanya Özbek basınını ağırlıyor

BASIN gezisini Özbekistan’ın en etkili gazete ve haber portallarından olan kun.uz adına gerçekleştiren Ruslan Saburov, ALTAV ve Destination Services tarafından hazırlanan, Alanya Belediyesi’nin de gezi boyunca tüm çalışmalarda desteklediği program kapsamında, Alanya’nın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanında ekonomik değerleri, gündelik hayat ve eğlence hayatı konusunda da geniş şekilde bilgilendirilecek.



“ÖZBEKİSTAN’DAN ALANYA’YA DİREKT UÇUŞLAR BAŞLAYACAK”





Basın gezisi hakkında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özbekistan’dan Alanya’ya direkt sefer koyma kararı alan Özbekistan’ın en büyük tur operatörü Asialuxe’un Genel Müdürü Bayram İsmail ve Asialuxe’un Türkiye’deki temsilcisi Destination Services Yöneticisi Metin Girgin ile birlikte geçtiğimiz haftalarda Alanya- Gazipaşa Havalimanı (GZP) İşletme Koordinatörü Oğuzhan Karatürk’e bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu görüşmenin neticesinde Asialuxe Özbekistan-Gazipaşa uçuşlarını başlatmak için bir yol haritası belirlendi.



“ÖZBEKİSTAN PAZARI GELİŞİYOR”



Özbekistan, Türkiye için yeni ve gelişmekte olan bir pazar. 35 milyon nüfusa sahip Özbekistan’da yurt dışı seyahatler ve yurt dışı seyahate çıkabilecek kişi sayısı gün geçtikçe yükseliyor. Ortak tarihimiz ve kültürümüz nedeniyle Özbek Halkının Türkiye’ye ve Türkler’e çok büyük sempatisi var. Son dönemde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği en iyi dönemini yaşıyor. Tüm bunların ışığında Özbekistan pazarını çok önemsiyoruz.



ALANYA DESTİNASYONU ÖZBEK HALKINA BASIN VE INFLUENCER GEZİLERİ İLE TANITILACAK



Asialuxe’un ulusal havayolu taşıyıcısı Özbek Havayolları ile gerçekleştirmeyi planladığı uçuşlar için Alanya’nın Özbek Pazarı’na tanıtımı için ALTAV ve Asialuxe bir dizi tanıtım faaliyetini birlikte gerçekleştirme kararı aldı. Bu tanıtım faaliyetlerinin ilki olarak Ruslan Saburov’u yoğun bir programla bir hafta boyunca Alanya’da ağırlayacağız. Bu çalışmaların ikinci ayağı olarak Asialuxe-Destination Services ve ALTAV işbirliğinde 14 kişilik önemli bir influencer grubunu Alanya’da misafir edeceğiz.

Alanya hepimizin bildiği gibi otellerin değil, kentin ve sunduklarının ön planda olduğu, asıl ürünün Alanya olduğu bir destinasyon. Bu yüzden destinasyonu en iyi şekilde tanıtmak ve pazarlamak başlayacak olan uçuşların doğru doluluğa ulaşması ve tutunması açısından son derece önemli. Asialux ve Destination Services’in, ALTAV ve Alanya Belediyesi ile olan bu güzel işbirliğine farklı çalışmalarla da önümüzdeki dönemde devam edilecek. Asialux’e Alanya destinasyonuna inancı ve çabaları için teşekkür ediyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi