Antalya'da göz gözü görmedi; sis bulutu her yeri kapladı

Antalya'da sabah saatlerinde oluşan sisten bazı mahallelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Saat 10.00 sıralarında hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 98'e yükseldi. Yüzey toz konsantrasyonu 98 mikrogram/metreküp ile 'orta' seviyeye ulaşan Antalya'da, toz taşınımı nedeniyle sis yüzeyde daha çok hissedildi. Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla 25 metre yüksekliğindeki falezlerden deniz zaman zaman görülemedi. Yüksek katlı binalarda oturanlar sisle kaplanan apartman balkonundan çevreyi gözlemledi.

Caddede yürüyenlerin bazıları da tozdan rahatsız olmamak için ağız ve burnunu kapatarak tedbir aldı. Meteoroloji verilerine göre bugün sis ve bulutlu havanın kentte etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA