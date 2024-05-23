Antalya'da rüşvet operasyonu! İçlerinde meclis üyesi de var

Kemer'de bir iş yerinin ruhsat işlemleri sırasında haksız maddi menfaat temin ettikleri iddiasıyla aralarında önceki dönem meclis üyesi ve bir belediye personelinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca E.P'ye ait iş yeri için şubatta belediyeden verilen ruhsatla ilgili işlemler sırasında haksız maddi menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, söz konusu dönemde Kemer Belediyesinde başkan vekili olan önceki dönem belediye meclis üyesi M.T, yine o dönemde ruhsat denetim müdür vekilliği görevini yapan belediye personeli B.B. ile S.H, S.I. ve S.P. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.